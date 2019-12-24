17:13
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Вам смішно, а людям холодно: Зеленський знову провів "розгони" – відео

      430 Читать новость на русском
      Зеленський на засіданні Ради регіонів знову взявся за "розгони" / zik.ua

      Під час засідання Ради регіонів Володимира Зеленського неабияк розлютив чиновник, який голосно розсміявся під час виступу президента. Той навіть пообіцяв дати адресу чоловіка "людям, які мерзнуть", щоб могли прийти погрітися.

      Інцидент трапився, коли Володимир Зеленський саме розповідав про програму енергоефективності та участь у ній представників місцевої влади.

      Цікаво: Відшив і кинув слухавку: Зеленський поговорив з пропагандисткою Скабеєвою

      Я розумію, що це весело вам дуже. Ви просто посміхаєтеся, а людям дуже холодно. Я потім скажу адресу саме вашого дому, щоб люди до вас прийшли і трішечки там погрілися,
      – заявив президент.

      Після цих слів він продовжив свій виступ, наголосивши, що тема участі регіонів у програмі енергоефективності насрпавді є дуже важливою.

      Інцидент з Зеленським на засіданні Ради регіонів: дивіться відео

       

      Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
      сьогодні
      16967
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Опалювальний сезон Енергоефективність
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 498
      сьогодні , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російськоі армії
      Михайло Макарук 544
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1167
      сьогодні , 16:00 Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток
      Михайло Года 466
      сьогодні , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 218
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук