Вам смішно, а людям холодно: Зеленський знову провів "розгони" – відео

Під час засідання Ради регіонів Володимира Зеленського неабияк розлютив чиновник, який голосно розсміявся під час виступу президента. Той навіть пообіцяв дати адресу чоловіка "людям, які мерзнуть", щоб могли прийти погрітися.

Інцидент трапився, коли Володимир Зеленський саме розповідав про програму енергоефективності та участь у ній представників місцевої влади.

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Я розумію, що це весело вам дуже. Ви просто посміхаєтеся, а людям дуже холодно. Я потім скажу адресу саме вашого дому, щоб люди до вас прийшли і трішечки там погрілися,

– заявив президент.

Після цих слів він продовжив свій виступ, наголосивши, що тема участі регіонів у програмі енергоефективності насрпавді є дуже важливою.

Інцидент з Зеленським на засіданні Ради регіонів: дивіться відео