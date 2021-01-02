Дом спикера Конгресса США Нэнси Пелоси атаковали вандалы. Они подбросили к входу в ее гараж голову свиньи, залитую красной краской, а также оставили сообщение для политика.

Это случилось в новогоднюю ночь в Сан-Франциско. Жуткими фото поделилась в Твиттере Мэгги Ванден Берге.

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На них видно также черный текст на дверях в гараж. Сначала – перечеркнутая надпись "2 тысячи долларов", а затем "Отменить аренду! Мы хотим всего".

Кроме того, вандалы также нарисовали аэрозолем две буквы "А", обведенные кругом. Чаще всего этот знак используют в качестве символа анархизма.

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Вандалы атаковали дом Пелоси / Фото из твиттера Мэгги Ванден Берге​



Голова свиньи в красной краске / Фото из твиттера Мэгги Ванден Берге

Атака может быть связана с отказом Сената принимать законопроект, утвержденный Палатой представителей. Он должен был бы увеличить помощь пострадавшим в результате пандемии до 2 000 долларов.

Что еще известно об инциденте

Как пишет издание TMZ, соответствующее сообщение поступило в полицию Сан-Франциско в первые часы 2021 года. Правоохранители прибыли на вызов около 3:00.

Они задокументировали акт вандализма, однако непонятно, есть ли какие-то подозреваемые. Сама Нэнси Пелоси пока также еще не комментировала этот инцидент.

Справка. Нэнси Пелоси – 80-летняя американская политическая деятельница, спикер Палаты представителей Конгресса США. Именно она де-факто возглавляла процесс импичмента Трампа в 2019 году.