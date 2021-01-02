Будинок спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі атакували вандали. Вони підкинули до входу у її гараж голову свині, залиту червоною фарбою, а також залишили повідомлення для політикині.

Це трапилося у новорічну ніч у Сан-Франциско. Моторошними фото поділилася у твіттері Меґі Ванден Берге.

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На них видно також чорний текст на дверях до гаража. Спочатку – перекреслений напис "2 тисячі доларів", а потім "Скасувати оренду! Ми хочемо всього".

Крім цього, вандали також намалювали аерозолем дві літери "А", обведені колом. Найчастіше цей знак використовують як символ анархізму.

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Вандали атакували будинок Пелосі / Фото з твіттера Меґі Ванден Берге



Голова свині у червоній фарбі / Фото з твіттера Меґі Ванден Берге

Атака може бути пов'язаною з відмовою Сенату ухвалювати законопроєкт, затверджений Палатою представників. Він мав би збільшити допомогу постраждалим внаслідок пандемії до 2 000 доларів.

Що ще відомо про інцидент

Як пише видання TMZ, відповідне повідомлення надійшло до поліції Сан-Франциско у перші години 2021 року. Правоохоронці прибули на виклик близько 3:00.

Вони задокументували акт вандалізму, проте незрозуміло, чи є якісь підозрювані. Сама Ненсі Пелосі наразі також ще не коментувала цей інцидент.

Довідка. Ненсі Пелосі – 80-річна американська політична діячка, спікерка Палати представників Конгресу США. Саме вона де-факто очолювала процес імпічменту Трампа у 2019 році.