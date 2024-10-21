Неравнодушные граждане расставили лампадки возле поврежденных могил. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Как люди противодействовали вандализму на могилах Героев во Львове

В ответ на тревожный акт вандализма на Лычаковском кладбище состоялась акция, на которую собрались неравнодушные граждане, чтобы почтить память погибших защитников.

Во Львове волонтеры устроили акцию после вандализма на могилах Героев: смотрите видео

Местные волонтеры, активисты и другие граждане объединили усилия, установив около 75 свечей возле поврежденных могил павших Героев. Это событие стало острым напоминанием о преданности львовян сохранению памяти о тех, кто пожертвовал собой ради своей страны.

На Лычаковском кладбище на поврежденных могилах защитников установили лампадки / Фото из местных телеграм-каналов

В комментариях люди одобрили эту акцию, а также выражали свое умиление после действий волонтеров. Конечно, все также помнят павших героев и призывают беречь себя от невзгод.



Как реагируют львовяне на акцию волонтеров на Лычаковском кладбище / Скриншот 24 Канала

К слову, о вандализме на могилах павших защитников во Львове сообщил руководитель делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко. Он отметил, что в целом вандалы повредили 23 могилы, из которых 17 – захоронения Героев российско-украинской войны.

На местах происшествия работали соответствующие службы. Бойко отметил, что нарушители за свои противоправные действия будут наказаны.