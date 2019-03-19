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      Вандалы надругались над мемориалом Холокоста в Греции

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      Мемориал в память о жертвах Холокоста в Трикале, центральной Греции
      Мемориал в память о жертвах Холокоста в Трикале, центральной Греции / Фото из открытых источников

      Вандалы осквернили новый мемориал в память о жертвах Холокоста в Трикале, центральной Греции. Он был сооружен всего четыре месяца назад.

      Мемориал построили в память о 50 местных евреях, погибших в Освенциме. Его обрисовали краской в минувшие выходные, пишет The Times.

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      Похожий инцидент был в конце прошлого месяца. Муниципальные работники лишь недавно убрали граффити с мемориала.

      Еврейская община Греции утверждает, что количество нападений с 2016 года существенно увеличилось – почти в четыре раза.

      Около 60 тысяч евреев были депортированы из Греции в нацистские концлагеря во время Второй мировой войны. Афинам понадобилось 70 лет, чтобы найти место для мемориала Холокоста, его построили только в 2011 году.

      В январе неизвестные совершили акты вандализма на еврейском кладбище и главном мемориале Холокоста в Салониках. Вандалы нарисовали на мемориале название ультраправой партии "Золотой рассвет".

      євреї вандалізм голокостНеизвестные совершили акты вандализма на еврейском кладбище//Фото: The Times

       

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      Теги: Новости политики Греция евреи Голокост Жертвы
      Источник: 24 Канал
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