Вандалы надругались над мемориалом Холокоста в Греции
Вандалы осквернили новый мемориал в память о жертвах Холокоста в Трикале, центральной Греции. Он был сооружен всего четыре месяца назад.
Мемориал построили в память о 50 местных евреях, погибших в Освенциме. Его обрисовали краской в минувшие выходные, пишет The Times.
Читайте также: Антисемитское нападение во время протестов "желтых жилетов": детали
Похожий инцидент был в конце прошлого месяца. Муниципальные работники лишь недавно убрали граффити с мемориала.
Еврейская община Греции утверждает, что количество нападений с 2016 года существенно увеличилось – почти в четыре раза.
Около 60 тысяч евреев были депортированы из Греции в нацистские концлагеря во время Второй мировой войны. Афинам понадобилось 70 лет, чтобы найти место для мемориала Холокоста, его построили только в 2011 году.
В январе неизвестные совершили акты вандализма на еврейском кладбище и главном мемориале Холокоста в Салониках. Вандалы нарисовали на мемориале название ультраправой партии "Золотой рассвет".
Неизвестные совершили акты вандализма на еврейском кладбище//Фото: The Times