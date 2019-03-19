Вандалы надругались над мемориалом Холокоста в Греции

Вандалы осквернили новый мемориал в память о жертвах Холокоста в Трикале, центральной Греции. Он был сооружен всего четыре месяца назад.

Мемориал построили в память о 50 местных евреях, погибших в Освенциме. Его обрисовали краской в минувшие выходные, пишет The Times.

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Похожий инцидент был в конце прошлого месяца. Муниципальные работники лишь недавно убрали граффити с мемориала.

Еврейская община Греции утверждает, что количество нападений с 2016 года существенно увеличилось – почти в четыре раза.

Около 60 тысяч евреев были депортированы из Греции в нацистские концлагеря во время Второй мировой войны. Афинам понадобилось 70 лет, чтобы найти место для мемориала Холокоста, его построили только в 2011 году.

В январе неизвестные совершили акты вандализма на еврейском кладбище и главном мемориале Холокоста в Салониках. Вандалы нарисовали на мемориале название ультраправой партии "Золотой рассвет".

Неизвестные совершили акты вандализма на еврейском кладбище//Фото: The Times