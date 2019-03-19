Вандали поглумилися над меморіалом Голокосту у Греції

Вандали осквернили новий меморіал в пам'ять про жертв Голокосту у Трікалі, центральній Греції. Він був споруджений лише чотири місяці тому.

Меморіал спорудили у пам'ять про 50 місцевих євреїв, які загинули в Освенцімі. Його обмалювали фарбою в минулі вихідні, пише The Times.

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Схожий інцидент був наприкінці минулого місяця. Муніципальні працівники лише нещодавно приблрали графіті з меморіалу.

Єврейська громада Греції стверджує, що кількість нападів з 2016 року суттєво збільшилася – майже у чотири рази.

Близько 60 000 євреїв були депортовані з Греції до нацистських концтаборів під час Другої світової війни. Афінам знадобилося 70 років, щоб знайти місце для меморіалу Голокосту, його збудували лише в 2011 році.

У січні невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі і головному меморіалі Голокосту в Салоніках. Вандали намалювали на меморіалі назву крайньо-правої партії "Золотий світанок".



Невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі//Фото: The Times