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      Вандали поглумилися над меморіалом Голокосту у Греції

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      Меморіал в пам'ять про жертв Голокосту у Трікалі, центральній Греції
      Меморіал в пам'ять про жертв Голокосту у Трікалі, центральній Греції / Фото з відкритих джерел

      Вандали осквернили новий меморіал в пам'ять про жертв Голокосту у Трікалі, центральній Греції. Він був споруджений лише чотири місяці тому.

      Меморіал спорудили у пам'ять про 50 місцевих євреїв, які загинули в Освенцімі. Його обмалювали фарбою в минулі вихідні, пише The Times.

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      Схожий інцидент був наприкінці минулого місяця. Муніципальні працівники лише нещодавно приблрали графіті з меморіалу.

      Єврейська громада Греції стверджує, що кількість нападів з 2016 року суттєво збільшилася – майже у чотири рази.

      Близько 60 000 євреїв були депортовані з Греції до нацистських концтаборів під час Другої світової війни. Афінам знадобилося 70 років, щоб знайти місце для меморіалу Голокосту, його збудували лише в 2011 році.

      У січні невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі і головному меморіалі Голокосту в Салоніках. Вандали намалювали на меморіалі назву крайньо-правої партії "Золотий світанок".

      євреї вандалізм голокост
      Невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі//Фото: The Times

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Греція євреї Голокост Жертви
      Джерело: 24 Канал
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