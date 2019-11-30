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      Вандалы разгромили Аллею памяти погибших бойцов АТО в Полтаве: их разыскивает полиция

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      Вандалы в Полтаве повредили Аллею памяти погибших бойцов АТО / facebook.com/nataliya.kostina

      В ночь с 29 на 30 ноября, в Полтаве неизвестные вандалы повредили Аллею памяти павших защитников Украины.

      В пресс-службе областной полиции Полтавы сообщили, что правоохранители устонавливают все обстоятельства повреждения интерактивной доски на Аллее памяти защитников в парке Котляревского. Об этом сообщает местное издание "Коло".

      К теме: В День защитника неизвестные осквернили могилы украинских бойцов на Буковине: фото

      Что известно об Аллее памяти погибшим бойцам АТО в Полтаве

      Отметим, что Аллею памяти павших защитников Украины открыли в марте 2018 года. На аллее установлен памятный знак с встроенной интерактивной доской, отображающий информацию о полтавчанах, которые погибли в зоне АТО: фото, годы жизни, обстоятельства гибели и награды, которые имеет каждый из героев.

      На открытие Аллеи и обустройство сквера потратили 1,5 миллиона гривен.

      К слову, три года назад в Полтаве прокатилась волна актов надругательства над мемориальными досками Героям АТО. Горожане выходили к зданию Главного управления Нацполиции в области, чтобы добиться расследования наказания виновных. Однако ни одного виновного в преступлениях полиция до сих пор не нашла.

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Полтавы
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