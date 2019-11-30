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      Вандали розгромили Алею пам'яті загиблим бійцям АТО у Полтаві: їх розшукує поліція

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      Вандали у Полтаві пошкодили Алею пам'яті загиблих бійців АТО / facebook.com/nataliya.kostina

      В ніч з 29 на 30 листопада, у Полтаві невідомі вандали пошкодили Алею пам'яті полеглих захисників України.

      У пресслужбі обласної поліції Полтави повідомили, що правоохоронці становлюють всі обставини пошкодження інтерактивної дошки на Алеї пам'яті захисників у парку Котляревського. Про це повідомляє місцеве видання "Коло".

      До теми: У День захисника невідомі осквернили могили українських бійців на Буковині: фото

      Що відомо про Алею пам'яті загиблим бійцям АТО у Полтаві

      Відзначимо, що Алею пам’яті полеглих захисників України відкрили у березні 2018 року. На алеї встановлений пам’ятний знак із вмонтованою інтерактивною дошкою, що відображає інформацію про полтавчан, які загинули у зоні АТО: фото, роки життя, обставини загибелі та нагороди, які має кожний з героїв.

      На відкриття Алеї та облаштування скверу витратили 1,5 мільйона гривень.

      До слова, три роки тому у Полтавою прокотилася хвиля актів наруги над меморіальними дошками Героям АТО. Містяни виходили до будівлі Головного управління Нацполіції в області, щоб домогтися розслідування покарання винних. Проте жодного винного у злочинах поліція досі не знайшла.

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Поліція Новини Полтави
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