Вандали розгромили Алею пам'яті загиблим бійцям АТО у Полтаві: їх розшукує поліція

В ніч з 29 на 30 листопада, у Полтаві невідомі вандали пошкодили Алею пам'яті полеглих захисників України.

У пресслужбі обласної поліції Полтави повідомили, що правоохоронці становлюють всі обставини пошкодження інтерактивної дошки на Алеї пам'яті захисників у парку Котляревського. Про це повідомляє місцеве видання "Коло".

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Що відомо про Алею пам'яті загиблим бійцям АТО у Полтаві

Відзначимо, що Алею пам’яті полеглих захисників України відкрили у березні 2018 року. На алеї встановлений пам’ятний знак із вмонтованою інтерактивною дошкою, що відображає інформацію про полтавчан, які загинули у зоні АТО: фото, роки життя, обставини загибелі та нагороди, які має кожний з героїв.

На відкриття Алеї та облаштування скверу витратили 1,5 мільйона гривень.

До слова, три роки тому у Полтавою прокотилася хвиля актів наруги над меморіальними дошками Героям АТО. Містяни виходили до будівлі Головного управління Нацполіції в області, щоб домогтися розслідування покарання винних. Проте жодного винного у злочинах поліція досі не знайшла.