У День захисника невідомі осквернили могили українських бійців на Буковині: фото

На Буковині невідомі вандали позрізали українські стяги з могил воїнів АТО Івана Діяконюка та Олександра Колотила. Це сталося в День захисника України, 14 жовтня, на цвинтарі в селі Банилів Вижницького району, де поховані хлопці.

Те, що стяги зрізали, помітили родичі загиблих вранці 14 жовтня. Біля двох могил зловмисники залишили лише дерев’яні жердини від прапорів. Про це інформує місцеве видання "Молодий Буковинець" з посиланням на місцевих жителів.

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Родичі загиблих героїв вже звернулися до поліції через інцидент. Втім, правоохоронці кажуть: причетних поки не знайшли. Водночас, інформацію про інцидент внесли в єдиний реєстр про вчинені кримінальні правопорушення, всі обставини події наразі намагаються з’ясувати.



Могила Івана Діяконюка/ фото "Молодий Буковинець"

Що відомо про цих буковинських героїв?

Олександр Колотило та Іван Діяконюк – одні з перших буковинців, які влітку 2014 року пішли воювати в зону АТО. Військові загинули на Луганщині під час виконання бойового завдання.



Сержант 1-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України Іван Діяконюк з 13 липня 2014 року вважався зниклим безвісти. Бійця поховали в рідному селі Банилові у червні 2015 року. Герой посмертно нагороджений орденом "За мужність" 3 ступені.



Військовий 3-ї батальйонно-тактичної групи тієї ж 80-ї окремої аеромобільної бригади Олександр Колотило востаннє телефонував рідним ввечері 13 липня. Тоді він повідомив, що разом із бійцями йде до Луганського аеропорту, а їхню колону обстрілюють із "Градів". Відтоді про нього не було жодних звісток.



Його поховали у березні 2015 року у Банилові. За особисту мужність і героїзм теж посмертно нагороджений орденом "За мужність" 3 ступені.