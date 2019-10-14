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      Війна на Донбасі: скількох загиблих героїв вдалося ідентифікувати

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Від початку збройного конфлікту на Донбасі українській стороні вдалося ідентифікувати 41 військового, який загинув на Сході. Ці оборонці загинули в період з 2014 по 2019 рік.

      Такі дані фігурують у кримінальних провадженнях, що розслідують територіальні підрозділи поліції у Донецькій області. Інформацію поліція подала у відповідь на запит УНН.

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      У період з 2014 по 2019 роки ідентифікований 41 труп військовослужбовців. З них 9 – за результатами молекулярно-генетичних експертиз та 34 впізнали до проведення ДНК-експертиз.

      Скільки життів забрала війна на Донбасі?

      Станом на початок 2019 року йшлося про майже 13 тисяч загиблих на Донбасі осіб за всі роки війни. Принаймні, такі орієнтовні дані зафіксувала моніторингова місія ООН з прав людини.

      • Цивільні – 3 300 загиблих (сюди включені 298 пасажирів малайзійського Boeing рейсу MH17);
      • Українські військові – загиблих героїв станом на січень 2019 року було орієнтовно 4 тисячі.
      • Окупанти та проросійські бойовики – втрати ворога за роки збройного протистояння на Донбасі склали 5 500 осіб.

      війна карта Донбас
      Війна на Донбасі: карта окупованих територій/ інфографіка 24 каналу

      Втрати України на Донбасі у жовтні: 
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Поліція Жертви
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