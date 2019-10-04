Окупанти почали активніше обстрілювати позиції ЗСУ: загинув військовий

Протягом доби 3 жовтня окупаційні війська Росії 40 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Для своїх обстрілів противник застосовував міномети різних калібрів, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів загинув військовий зі складу Об'єднаних сил.

Так, окупанти 19 разів обстріляли українські позиції у зоні відповідальності оперативно тактичного угуповання "СХІД", та 21 раз у районі дії угруповання "ПІВНІЧ", повідомляє штаб Операція об'єднаних сил. Цікаво: Данилюк розповів, чи військові підтримують розведення військ на Донбасі Зокрема, у зоні відповідальності "СХІД" окупанти стріляли: чотири рази поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

два рази неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї;

поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм;

неподалік Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Кам’ְянки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї. Крім того, російські збройні формування стріляли в районі відповідальності угруповання "ПІВНІЧ": п’ять разів неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

тричі поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Південного – з міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Троїцького – з міномета калібру 82 мм;

поблизу Зайцевого та Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі Золотого – з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Попасної – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу