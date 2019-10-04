Окупанти почали активніше обстрілювати позиції ЗСУ: загинув військовий
Протягом доби 3 жовтня окупаційні війська Росії 40 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Для своїх обстрілів противник застосовував міномети різних калібрів, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів загинув військовий зі складу Об'єднаних сил.
Так, окупанти 19 разів обстріляли українські позиції у зоні відповідальності оперативно тактичного угуповання "СХІД", та 21 раз у районі дії угруповання "ПІВНІЧ", повідомляє штаб Операція об'єднаних сил.
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Зокрема, у зоні відповідальності "СХІД" окупанти стріляли:
- чотири рази поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- тричі поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї;
- поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
- поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Кам’ְянки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
- неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.
Крім того, російські збройні формування стріляли в районі відповідальності угруповання "ПІВНІЧ":
- п’ять разів неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- чотири рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
- тричі поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Південного – з міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік Троїцького – з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Зайцевого та Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- в районі Золотого – з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Попасної – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.