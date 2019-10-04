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      Окупанти почали активніше обстрілювати позиції ЗСУ: загинув військовий

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      Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий
      Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовий / comments.ua

      Протягом доби 3 жовтня окупаційні війська Росії 40 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Для своїх обстрілів противник застосовував міномети різних калібрів, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів загинув військовий зі складу Об'єднаних сил.

      Так, окупанти 19 разів обстріляли українські позиції у зоні відповідальності оперативно тактичного угуповання "СХІД", та 21 раз у районі дії угруповання "ПІВНІЧ", повідомляє штаб Операція об'єднаних сил.

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      Зокрема, у зоні відповідальності "СХІД" окупанти стріляли:

      • чотири рази поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • тричі поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
      • два рази неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї;
      • поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм;
      • неподалік Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
      • поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • поблизу Кам’ְянки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
      • неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

      Крім того, російські збройні формування стріляли в районі відповідальності угруповання "ПІВНІЧ":

      • п’ять разів неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • чотири рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
      • тричі поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • неподалік Південного – з міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • неподалік Троїцького – з міномета калібру 82 мм;
      • поблизу Зайцевого та Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • в районі Золотого – з ручного протитанкового гранатомета;
      • поблизу Попасної – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

      карта окупованого Донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Жертви
      Джерело: 24 канал
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