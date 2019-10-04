Оккупанты начали активнее обстреливать позиции ВСУ: погиб военный
В течение суток 3 октября оккупационные войска России 40 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Для своих обстрелов противник применял минометы различных калибров, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов погиб военный из состава Объединенных сил.
Так, оккупанты 19 раз обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", и 21 раз в районе действия группировки "Север", сообщает штаб Операция объединенных сил.
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В частности, в зоне ответственности "Востока" оккупанты стреляли:
- четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;
- вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
- вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
- неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.
Кроме того, российские вооруженные формирования стреляли в районе ответственности группировки "Север":
- пять раз неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
- трижды вблизи Орехового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Южного – из миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Троицкого – из миномета калибра 82 мм;
вблизи Зайцева и Хутора Вольного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета;
- вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала