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      Оккупанты начали активнее обстреливать позиции ВСУ: погиб военный

      5 Читати новину українською
      В результате обстрелов на Донбассе погиб военный
      В результате обстрелов на Донбассе погиб военный / comments.ua

      В течение суток 3 октября оккупационные войска России 40 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Для своих обстрелов противник применял минометы различных калибров, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов погиб военный из состава Объединенных сил.

      Так, оккупанты 19 раз обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", и 21 раз в районе действия группировки "Север", сообщает штаб Операция объединенных сил.

      Интересно: Данилюк рассказал, поддерживают ли военные разведение войск на Донбассе

      В частности, в зоне ответственности "Востока" оккупанты стреляли:

      • четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • трижды вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • два раза неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;
      • вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм;
      • неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
      • вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
      • неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

      Кроме того, российские вооруженные формирования стреляли в районе ответственности группировки "Север":

      • пять раз неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • четыре раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
      • трижды вблизи Орехового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Южного – из миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • неподалеку Троицкого – из миномета калибра 82 мм;
        вблизи Зайцева и Хутора Вольного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета;
      • вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

      карта окупованого Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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