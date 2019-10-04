Оккупанты начали активнее обстреливать позиции ВСУ: погиб военный

В течение суток 3 октября оккупационные войска России 40 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Для своих обстрелов противник применял минометы различных калибров, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов погиб военный из состава Объединенных сил.

Так, оккупанты 19 раз обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", и 21 раз в районе действия группировки "Север", сообщает штаб Операция объединенных сил.

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В частности, в зоне ответственности "Востока" оккупанты стреляли:

четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;

вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

Кроме того, российские вооруженные формирования стреляли в районе ответственности группировки "Север":

пять раз неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

трижды вблизи Орехового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Южного – из миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Троицкого – из миномета калибра 82 мм;

вблизи Зайцева и Хутора Вольного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцева и Хутора Вольного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала