Война на Донбассе: сколько погибших героев удалось идентифицировать

С начала вооруженного конфликта на Донбассе украинской стороне удалось идентифицировать 41 военного, погибшего на Востоке. Эти защитники погибли в период с 2014 по 2019 год.

Такие данные фигурируют в уголовных процессах, которые расследуют территориальные подразделения полиции в Донецкой области. Информацию полиция подала в ответ на запрос УНН.

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В период с 2014 по 2019 годы идентифицирован 41 труп военнослужащих. Из них 9 – по результатам молекулярно-генетических экспертиз и 34 узнали до проведения ДНК-экспертиз.

Сколько жизней унесла война на Донбассе?

По состоянию на начало 2019 года речь шла о почти 13 тысячах погибших на Донбассе лиц за все годы войны. По крайней мере, такие ориентировочные данные зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Гражданские – 3300 погибших (сюда включены 298 пассажиров малайзийского Boeing рейса MH17)

Украинские военные – погибших героев по состоянию на январь 2019 года было ориентировочно 4 тысячи.

Оккупанты и пророссийские боевики – потери врага в годы вооруженного противостояния на Донбассе составили 5500 человек.



Война на Донбассе: карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

ПОТЕРИ УКРАИНЫ НА ДОНБАССЕ В ОКТЯБРЕ: