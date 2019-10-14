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      Война на Донбассе: сколько погибших героев удалось идентифицировать

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      С начала вооруженного конфликта на Донбассе украинской стороне удалось идентифицировать 41 военного, погибшего на Востоке. Эти защитники погибли в период с 2014 по 2019 год.

      Такие данные фигурируют в уголовных процессах, которые расследуют территориальные подразделения полиции в Донецкой области. Информацию полиция подала в ответ на запрос УНН.

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      В период с 2014 по 2019 годы идентифицирован 41 труп военнослужащих. Из них 9 – по результатам молекулярно-генетических экспертиз и 34 узнали до проведения ДНК-экспертиз.

      Сколько жизней унесла война на Донбассе?

      По состоянию на начало 2019 года речь шла о почти 13 тысячах погибших на Донбассе лиц за все годы войны. По крайней мере, такие ориентировочные данные зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека.

      • Гражданские – 3300 погибших (сюда включены 298 пассажиров малайзийского Boeing рейса MH17)
      • Украинские военные – погибших героев по состоянию на январь 2019 года было ориентировочно 4 тысячи.
      • Оккупанты и пророссийские боевики – потери врага в годы вооруженного противостояния на Донбассе составили 5500 человек.

      війна карта Донбас
      Война на Донбассе: карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

      ПОТЕРИ УКРАИНЫ НА ДОНБАССЕ В ОКТЯБРЕ:

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      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Полиция Жертвы
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