В оккупированный Донецк полетел огромный флаг Украины: фото

Из Марьинки в сторону временно оккупированного Донецка запустили 25-метровый флаг Украины и ящик с открытками. В них– послание тамошним жителям с важной информацией и словами поддержки.

Ящик должен раскрыться просто над пока оккупированным Донецком, об этом первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк написала на своей странице в Facebook.

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Так послание жителям оккупированного города прислали в воскресенье, 13 октября, ко Дню защитника Украины.

Сегодня был сильный ветер в сторону Донецка. Донбасские патриоты утром выехали в Марьинку запустить украинцам Донецка поздравление с Днем защитника – 25-метровый флаг. Прицепили к нему сотню шаров, надутых водородом,

– рассказала Герасимюк.

История у этого флага также особая. Его сшила женщина по имени Татьяна, которая похитила украинского офицера из плена. Герасимюк отметила, что по рассказам – просто зашла и вывела военного.



Огромный флаг улетел в оккупированный Донецк / Фейсбук Ольги Герасимюк

"Также на шарах подняли ящик с листовками, и ветер понес их туда же — там, над Донецком, он раскроется (сработает механизм, придуманный умельцем с позывным "Борода")", – добавила она.

В листовках – важная информация, телефоны для связи. Герасимюк также рассказала, что там и "слова о том, что Украина здесь, она думает о вас, украинцы Донецка!".

Ветер весело и сильно поднял флаг над заминированным полем и понес подарок на город – и сразу послышалась пулеметная очередь,

– пишет представительница Нацсовета.

По ее словам, в прошлый раз флаг сбивали над рекой и достреливали в воде, чтобы утонул.



Также в Донецк полетел ящик с открытками/ Фейсбук Ольги Герасимюк

"Целили и расстреливали долго, и один боевик писал с матами в сетях, что укропы шлют флаг на бронированных пузырях. Когда я уже садилась в поезд на Киев, друзья сообщили, что получили из Донецка сигнал: флаг видят! ... С праздником! Люблю тебя, Донбасс! Не смогу теперь без тебя!" – отметила Герасимюк.

Подготовка флага/ Фейсбук Ольги Герасимюк