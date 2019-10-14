До окупованого Донецька полетів величезний прапор України: фото

З Мар'їнки в бік тимчасово окупованого Донецька запустили 25-метровий прапор України та ящик із листівками. У них– послання тамтешнім жителям із важливою інформацією та словами підтримки.

Ящик має розкритись просто над поки окупованим Донецьком, про це перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк написала на своїй сторінці у Facebook.

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Так послання жителям окупованого міста надіслали у неділю, 13 жовтня, до Дня захисника України.

Сьогодні був сильний вітер у бік Донецька. Донбаські патріоти зранку виїхали в Мар'їнку запустити українцям Донецька привітання з Днем захисника – 25-метровий прапор. Причепили до нього сотню куль, надутих воднем,

– розповіла Герасим'юк.

Історія у цього прапора також особлива. Його зшила жінка на ім’я Тетяна, яка викрала українського офіцера з полону. Герасим’юк зазначила, що за розповідями – просто зайшла і вивела військового.



Величезний прапор полетів до окупованого Донецька/ Фейсбук Ольги Герасим'юк

"Навздогін на кулях підняли ящик із листівками, і вітер поніс їх туди ж — там, над Донецьком, він розкриється (спрацює механізм, вигаданий умільцем із позивним "Борода")", – додала вона.

У листівках – важлива інформація, телефони для зв'язку. Герасим'юк також розповіла, що там і "слова про те, що Україна тут, вона думає про вас, українці Донецька!".

Вітер весело й сильно підняв прапор над замінованим полем і поніс подарунок на місто — і одразу почулася кулеметна черга,

– пише представниця Нацради.

За її словами, минулого разу прапор збивали над рікою й дострілювали у воді, щоби потонув.



Також у Донецьк полетів ящик із листівками/ Фейсбук Ольги Герасим'юк

"Цілили й розстрілювали довго, й один бойовик писав із матюками в мережах, що укропи шлють прапор на броньованих кульках. Коли вже я сідала в потяг на Київ, друзі повідомили, що отримали з Донецька сигнал: прапор бачать! ... Зі святом! Люблю тебе, Донбас! Не зможу тепер без тебе!" – зазначила Герасим'юк.



Підготовка прапора/ Фейсбук Ольги Герасим'юк