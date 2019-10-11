08:46
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Боевики обстреляли Донбасс: погиб военный

      51 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / slovoidilo.ua

      В течение суток 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб.

      Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Важно: Зеленский не допускает автономии Донбасса

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 20 обстрелов неподалеку:

      • Водяного;
      • Авдеевки;
      • Пищевика;
      • Новотроицкого;
      • Павлополя;
      • Марьинки;
      • Новоселовки Второй.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 5 раз обстреляли наши позиции вблизи:

      • Крымского;
      • Хутора Свободного;
      • Шумов;
      • Катериновки.

      За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.

      С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку Талаковки и Новотроицкого. Ни один военный не пострадал.

      Обратите внимание: В "Слуге народа" рассказали, что будет с боевиками, которые воевали против Украины

      Заметим, что село Петровское Донецкой области и в город Золотое Луганской области оккупанты не обстреляли. Для того, чтобы развели войска, на этих участках нужен семидневный режим тишины. 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск на этих участках. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

      7 октября пророссийские боевики обстреляли участки, поэтому разведение сорвалось.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донбасса/ 24 канал

      blog_ava
      Чего ожидать от курса гривны: риски и прогнозы
      сегодня
      530
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Инфографика Вооруженные силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сегодня , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 27
      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      сегодня , 08:32 ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      Ірина Поліщук 405
      Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      10 октября , 22:00 Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      Блог Соцмережі 2607
      О чем говорил Зеленский: главное из 14-часового пресс-марафона
      10 октября , 21:53 О чем говорил Зеленский: главное из 14-часового пресс-марафона
      Анастасія Зазуляк 984
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      10 октября , 20:28 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 617
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук