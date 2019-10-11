Боевики обстреляли Донбасс: погиб военный

В течение суток 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 20 обстрелов неподалеку:

Водяного;

Авдеевки;

Пищевика;

Новотроицкого;

Павлополя;

Марьинки;

Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 5 раз обстреляли наши позиции вблизи:

Крымского;

Хутора Свободного;

Шумов;

Катериновки.

За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку Талаковки и Новотроицкого. Ни один военный не пострадал.

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Заметим, что село Петровское Донецкой области и в город Золотое Луганской области оккупанты не обстреляли. Для того, чтобы развели войска, на этих участках нужен семидневный режим тишины. 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск на этих участках. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

7 октября пророссийские боевики обстреляли участки, поэтому разведение сорвалось.



Карта оккупированных территорий Донбасса/ 24 канал