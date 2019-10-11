Бойовики обстріляли Донбас: загинув військовий

Упродовж доби 10 жовтня, збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий загинув.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 20 обстрілів неподалік:

Водяного;

Авдіївки;

Пищевика;

Новотроїцького;

Павлополя;

Мар’їнки;

Новоселівки Другої.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 5 разів обстріляли наші позиції поблизу:

Кримського;

Хутора Вільного;

Шумів;

Катеринівки.

За минулу добу під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 2 рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли неподалік Талаківки та Новотроїцького. Жоден військовий не постраждав.

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Зауважимо, що село Петрівське Донецької області та в місто Золоте Луганської області окупанти не обстріляли. Для того, аби розвели війська на цих ділянках потрібен семиденний режим тиші. 1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ на цих ділянках. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

7 жовтня проросійські бойовики обстріляли ділянки, тож розведення зірвалося.



Карта окупованих територій Донбасу/ 24 канал