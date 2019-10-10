Украина понесла потери на Донбассе
Военнослужащий Объединенных сил погиб 10 октября во время обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе.
"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", – сообщили в штабе ООС.
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