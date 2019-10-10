Україна зазнала втрати на Донбасі
Військовослужбовець Об'єднаних сил загинув 10 жовтня під час обстрілу зі сторони проросійських бойовиків на Донбасі.
"Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", – повідомили у штабі ООС.
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