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      Україна зазнала втрати на Донбасі

      182 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / politeka.ne

      Військовослужбовець Об'єднаних сил загинув 10 жовтня під час обстрілу зі сторони проросійських бойовиків на Донбасі.

      "Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", – повідомили у штабі ООС.

      Читайте також: Чому треба зупинити війну на Донбасі: пояснення від Зеленського

      карта окупованих територій України Донбас які населені пункти окуповані карта

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Жертви
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