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      На Донбасі з кулемета розстріляли українського військового: що про нього відомо

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      На Донбасі знову загинув український військовий
      На Донбасі знову загинув український військовий / dw.com

      Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі у неділю, 6 жовтня, загинув український військовий. Ним виявився 41-річний Іван Дейкун – уродженець Южноукраїнська, Миколаївської області.

      Боєць проходив службу у 28-ій окремій механізованій бригаді імені Рицарів Зимового походу, повідомляє "Думская".

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      Іван Дейкун потрапив під обстріл та загинув в районі Красногорівки Донецької області. Він потрапив під обстріл з кулемета, а від численних вогнепальних поранень помер на місці через втрату крові.

      До слова, 41-річний військовий став вже п'ятою бойовою втратою Об'єднаних сил лише від початку жовтня.

      втрати україни на донбасі у жовтні:
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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Збройні сили України
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