На Донбасі з кулемета розстріляли українського військового: що про нього відомо

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі у неділю, 6 жовтня, загинув український військовий. Ним виявився 41-річний Іван Дейкун – уродженець Южноукраїнська, Миколаївської області.

Боєць проходив службу у 28-ій окремій механізованій бригаді імені Рицарів Зимового походу, повідомляє "Думская".

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Іван Дейкун потрапив під обстріл та загинув в районі Красногорівки Донецької області. Він потрапив під обстріл з кулемета, а від численних вогнепальних поранень помер на місці через втрату крові.

До слова, 41-річний військовий став вже п'ятою бойовою втратою Об'єднаних сил лише від початку жовтня.