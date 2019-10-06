На Донбасі з кулемета розстріляли українського військового: що про нього відомо
Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі у неділю, 6 жовтня, загинув український військовий. Ним виявився 41-річний Іван Дейкун – уродженець Южноукраїнська, Миколаївської області.
Боєць проходив службу у 28-ій окремій механізованій бригаді імені Рицарів Зимового походу, повідомляє "Думская".
Цікаво: Формула Штайнмаєра – капітуляція України: облради та міськради масово звертаються до Зеленського
Іван Дейкун потрапив під обстріл та загинув в районі Красногорівки Донецької області. Він потрапив під обстріл з кулемета, а від численних вогнепальних поранень помер на місці через втрату крові.
До слова, 41-річний військовий став вже п'ятою бойовою втратою Об'єднаних сил лише від початку жовтня.
Вибір редакції
-
Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампасьогодні , 22:07
-
Формула Штайнмаєра – капітуляція України: облради та міськради масово звертаються до Зеленськогосьогодні , 21:15
-
Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетикисьогодні , 21:13