Втрата України на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого військового
Українським військовим, який загинув від обстрілу 3 жовтня на Донбасі, виявився старший солдат Юрій Тишик. Захисникові України було 28 років і він був родом з Волині.
Боєць загинув на одній з передових позицій Операції Об’єднаних сил, повідомили у 14-ій окремій механізованої бригаді.
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"Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами", – мовиться у повідомленні бригади.
Протягом доби 3 жовтня, коли загинув Тишик, проросійські бойовики 40 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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