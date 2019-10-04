21:49
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медведєв хоче зрадити Путіна? Оскар Джорджа Мартіна
      Вєсті Кремля
      21:42, сьогодні
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      Втрата України на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого військового

      1436 Читать новость на русском
      Загиблий боєць ООС Юрій Тишик
      Загиблий боєць ООС Юрій Тишик / Колаж 24 канал

      Українським військовим, який загинув від обстрілу 3 жовтня на Донбасі, виявився старший солдат Юрій Тишик. Захисникові України було 28 років і він був родом з Волині.

      Боєць загинув на одній з передових позицій Операції Об’єднаних сил, повідомили у 14-ій окремій механізованої бригаді.

      Читайте також: Інтересів України ще ніхто не здав, – Сенцов про формулу Штайнмаєра

      "Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами", – мовиться у повідомленні бригади.

      Протягом доби 3 жовтня, коли загинув Тишик, проросійські бойовики 40 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

      карта окупованих територій Донбасу Донеччина Луганщина непідконтрольні Україні території

      blog_ava
      15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
      сьогодні
      25159
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Волинь
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо
      сьогодні , 21:05 "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо
      Світлана Попова 2640
      Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією
      сьогодні , 20:40 Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією
      Емал Набі 602
      Импичмент жестоко "плавит" Трампа
      сьогодні , 20:30 Импичмент жестоко "плавит" Трампа
      Іван Яковина 575
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      сьогодні , 20:10 Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      Леся Виговська 1911
      Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
      сьогодні , 19:01 Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
      Ірина Кошанська 26181
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук