Втрата України на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого військового

Українським військовим, який загинув від обстрілу 3 жовтня на Донбасі, виявився старший солдат Юрій Тишик. Захисникові України було 28 років і він був родом з Волині.

Боєць загинув на одній з передових позицій Операції Об’єднаних сил, повідомили у 14-ій окремій механізованої бригаді. Читайте також: Інтересів України ще ніхто не здав, – Сенцов про формулу Штайнмаєра "Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами", – мовиться у повідомленні бригади. Протягом доби 3 жовтня, коли загинув Тишик, проросійські бойовики 40 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.