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      Потеря Украины на Донбассе: стало известно имя погибшего военного

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      Погибший боец ООС Юрий Тышик
      Погибший боец ООС Юрий Тышик / Коллаж 24 канал

      Украинским военным, который погиб от обстрела 3 октября на Донбассе, оказался старший солдат Юрий Тышик. Защитнику Украины было 28 лет и он был родом с Волыни.

      Боец погиб на одной из передовых позиций Операции Объединенных сил, сообщили в 14-й отдельной механизированной бригаде.

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      "Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Находимся в скорби вместе с вами", – говорится в сообщении бригады.

      В течение суток 3 октября, когда погиб Тышик, пророссийские боевики 40 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

      карта окупованих територій Донбасу Донеччина Луганщина непідконтрольні Україні території

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Волынь Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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