Вследствии вражеских обстрелов на Донбассе в воскресенье, 6 октября, погиб украинский военный. Им оказался 41-летний Иван Дейкун – уроженец Южноукраинска Николаевской области.

Боец проходил службу в двадцать восьмой отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода, сообщает "Думская".

Интересно: Формула Штайнмайера – капитуляция Украины: облсоветы и горсоветы массово обращаются к Зеленскому

Иван Дейкун попал под обстрел и погиб в районе Красногоровки Донецкой области. Он попал под обстрел из пулемета, а от многочисленных огнестрельных ранений скончался на месте из-за потери крови.

К слову, 41-летний военный стал уже пятой боевой потерей Объединенных сил только с начала октября.

ПОТЕРИ УКРАИНЫ НА ДОНБАССЕ В ОКТЯБРЕ: