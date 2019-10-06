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      На Донбассе из пулемета расстреляли украинского военного: что о нем известно

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      На Донбассе снова погиб украинский военный
      На Донбассе снова погиб украинский военный / dw.com

      Вследствии вражеских обстрелов на Донбассе в воскресенье, 6 октября, погиб украинский военный. Им оказался 41-летний Иван Дейкун – уроженец Южноукраинска Николаевской области.

      Боец проходил службу в двадцать восьмой отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода, сообщает "Думская".

      Интересно: Формула Штайнмайера – капитуляция Украины: облсоветы и горсоветы массово обращаются к Зеленскому

      Иван Дейкун попал под обстрел и погиб в районе Красногоровки Донецкой области. Он попал под обстрел из пулемета, а от многочисленных огнестрельных ранений скончался на месте из-за потери крови.

      К слову, 41-летний военный стал уже пятой боевой потерей Объединенных сил только с начала октября.

      ПОТЕРИ УКРАИНЫ НА ДОНБАССЕ В ОКТЯБРЕ:

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил
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