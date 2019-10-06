20:55
6 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      На Донбасі загинув український оборонець

      34
      Війна на Донбасі забрала життя військового
      Війна на Донбасі забрала життя військового / Ілюстративне фото

      Окупанти продовжують все активніше обстрілювати українські позиції. Лише за день, 6 жовтня, ворог 17 разів відкривав вогонь в бік наших військових. Через один з таких обстрілів загинув український оборонець, ще один – отримав поранення.

      Противник обстрілює позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

      Актуально: У зону розведення військ на Донбасі відправлять більше поліцейських

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські окупанти здійснили 9 обстрілів: біля Новотроїцького, Авдіївки, Павлополя, Богданівки та Красногорівки.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог стріляв 8 разів: тричі неподалік Новолуганського, а також біля Попасної, Золотого-4, Луганського, Золотого, Зайцевого.

      Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один військовослужбовець отримав поранення,
      – мовиться в офіційному повідомленні.

      війна на Донбасі
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Шанси зростають, – у Путіна заговорили про поступ після формули Штайнмаєра
      сьогодні
      9283
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Жертви Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      сьогодні , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 2196
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      сьогодні , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 129
      Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      Марія Лелека 555
      Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      сьогодні , 19:00 Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      Ольга Черненко 738
      Скандал у США: як до цього причетний Порошенко
      сьогодні , 18:00 Скандал у США: як до цього причетний Порошенко
      Сергій Лещенко 1286
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук