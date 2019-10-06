На Донбасі загинув український оборонець
Окупанти продовжують все активніше обстрілювати українські позиції. Лише за день, 6 жовтня, ворог 17 разів відкривав вогонь в бік наших військових. Через один з таких обстрілів загинув український оборонець, ще один – отримав поранення.
Противник обстрілює позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські окупанти здійснили 9 обстрілів: біля Новотроїцького, Авдіївки, Павлополя, Богданівки та Красногорівки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог стріляв 8 разів: тричі неподалік Новолуганського, а також біля Попасної, Золотого-4, Луганського, Золотого, Зайцевого.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один військовослужбовець отримав поранення,
– мовиться в офіційному повідомленні.
Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
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