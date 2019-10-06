На Донбасі загинув український оборонець

Війна на Донбасі забрала життя військового / Ілюстративне фото

Окупанти продовжують все активніше обстрілювати українські позиції. Лише за день, 6 жовтня, ворог 17 разів відкривав вогонь в бік наших військових. Через один з таких обстрілів загинув український оборонець, ще один – отримав поранення.