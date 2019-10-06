На Донбассе погиб украинский защитник
Оккупанты продолжают все активнее обстреливать украинские позиции. Только за день, 6 октября, враг 17 раз открывал огонь в сторону наших военных. В следствии одного из таких обстрелов погиб украинский защитник, еще один – получил ранения.
Противник обстреливает позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские оккупанты совершили 9 обстрелов: возле Новотроицкого, Авдеевки, Павлополя, Богдановки и Красногоровки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял 8 раз: трижды неподалеку Новолуганского, а также возле Попасной, Золотого-4, Луганского, Золотого, Зайцевого.
Вследствии вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения,
– говорится в официальном сообщении.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала
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