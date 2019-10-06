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      На Донбассе погиб украинский защитник

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      Война на Донбассе унесла жизнь военного
      Война на Донбассе унесла жизнь военного / Иллюстративное фото

      Оккупанты продолжают все активнее обстреливать украинские позиции. Только за день, 6 октября, враг 17 раз открывал огонь в сторону наших военных. В следствии одного из таких обстрелов погиб украинский защитник, еще один – получил ранения.

      Противник обстреливает позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские оккупанты совершили 9 обстрелов: возле Новотроицкого, Авдеевки, Павлополя, Богдановки и Красногоровки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял 8 раз: трижды неподалеку Новолуганского, а также возле Попасной, Золотого-4, Луганского, Золотого, Зайцевого.

      Вследствии вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения,
      – говорится в официальном сообщении.

      війна на Донбасі
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Жертвы
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