На Донбассе погиб украинский защитник

Оккупанты продолжают все активнее обстреливать украинские позиции. Только за день, 6 октября, враг 17 раз открывал огонь в сторону наших военных. В следствии одного из таких обстрелов погиб украинский защитник, еще один – получил ранения.

Противник обстреливает позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские оккупанты совершили 9 обстрелов: возле Новотроицкого, Авдеевки, Павлополя, Богдановки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял 8 раз: трижды неподалеку Новолуганского, а также возле Попасной, Золотого-4, Луганского, Золотого, Зайцевого.

Вследствии вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один военнослужащий получил ранения,

– говорится в официальном сообщении.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала