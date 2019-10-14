В День защитника неизвестные осквернили могилы украинских бойцов на Буковине: фото

На Буковине неизвестные вандалы срезали украинские флаги с могил воинов АТО Ивана Дияконюка и Александра Колотило. Это произошло в День защитника Украины, 14 октября, на кладбище в селе Банилов Выжницкого района, где похоронены ребята.

То, что знамена срезали, заметили родственники погибших утром 14 октября. Около двух могил злоумышленники оставили только деревянные шесты от флагов. Об этом сообщает местное издание "Молодой Буковинец" со ссылкой на местных жителей.

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Родственники погибших героев уже обратились в полицию из-за инцидента. Впрочем, правоохранители говорят: причастных пока не нашли. В то же время, информацию об инциденте внесли в единый реестр о совершенных уголовных правонарушениях, все обстоятельства происшествия сейчас пытаются выяснить.



Могила Ивана Дияконюка / фото "Молодой Буковинец"

Что известно об этих буковинских героях?

Александр Колотило и Иван Дияконюк – одни из первых буковинцев, которые летом 2014 года пошли воевать в зону АТО. Военные погибли на Луганщине во время выполнения боевой задачи.

Сержант 1-го батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины Иван Дияконюк с 13 июля 2014 года считался пропавшим без вести. Бойца похоронили в родном селе Банилове в июне 2015 года. Герой посмертно награжден орденом "За мужество" 3 степени.

Военный 3-й батальонно-тактической группы той же 80-й отдельной аэромобильной бригады Александр Колотило как раз звонил родным вечером 13 июля. Тогда он сообщил, что вместе с бойцами идет к Луганскому аэропорту, а их колонну обстреливают с "Градов". С тех пор о нем не было никаких известий.

Его похоронили в марте 2015 года в Банилове. За личное мужество и героизм тоже посмертно награжден орденом "За мужество" 3 степени.