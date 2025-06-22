Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".
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Умер грузинский доброволец Вано Надирадзе
В рядах украинских Сил специальных операций произошла тяжелая потеря – умер грузинский военный Вано Надирадзе. Он был вице-полковником и возглавлял грузинскую группу, которая воюет на стороне Украины с первых месяцев полномасштабного вторжения.
Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.
Он регулярно сообщал об успехах украинской армии и информировал грузинские СМИ и пользователей соцсетей о ходе войны,
– написали в издании.
В последнем своем заметке в Facebook военный сообщил об освобождении 4 украинских села и отражении врага на Сумском направлении. О подробностях операции обещал рассказать позже.
Напомним, в мае в Киеве состоялось прощание с британским добровольцем и ветераном Крисом Гарретом. 40-летний сапер погиб вблизи Изюма на Харьковщине. Он помогал Украине с 2014 года.