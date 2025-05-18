Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода. Церемония состоялась на Майдане Независимости.

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В столице попрощались с добровольцем

Крис Гаррет помогал Украине с 2014 года – занимался разминированием, учил военных, участвовал в боевых действиях. После 2022 года работал на деоккупированных территориях, в частности в Буче и Ирпене.

Доброволец погиб в результате взрыва во время обследования российского минного поля в Харьковской области. У него остались жена и маленькая дочь.

Киевляне почтили память Криса Гаррета: смотрите фото

К слову, британец был соучредителем гуманитарной организации Prevail Together, в которой работал австралиец Ник Парсонс – еще один погибший возле Изюма иностранец.

По предварительным данным, оба волонтера пытались обезвредить усовершенствованное взрывное устройство в здании.

Церемония прощания с Крисом Гарретом: смотрите видео

Напомним, во время боевых действий в Украине погиб уже третий латвийский доброволец – Никита Таренов, известный как "Латвиец".