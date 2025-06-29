Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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В Грузии не отправили почетный караул для встречи добровольца

После того, как бойца вынесли из аэропорта, собрались простые граждане, бывшие сослуживцы, родственники и друзья. Люди выкрикивали "слава героям!".

В отличие от других случаев доставки тел погибших в Украине бойцов, в аэропорту Вано Надирадзе не встретил почетный караул. Министерство обороны пока не прокомментировало это,

– рассказали журналисты.

Надирадзе воевал на стороне Украины в составе СБУ с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он регулярно сообщал о военных успехах украинской армии и информировал грузинские СМИ и пользователей соцсетей о ходе боевых действий.

По предварительной информации, защитник умер от сердечного приступа. Надирадзе будет похоронен на кладбище у Тбилисского моря.

В издании напомнили, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года на фронте погибли более 80 бойцов грузинских – как добровольцы и граждане Грузии, так и украинцы грузинского происхождения.