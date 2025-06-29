Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ехо Кавказу".

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У Грузії не відрядили почесну варту для зустрічі добровольця

Після того, як бійця винесли з аеропорту, зібралися прості громадяни, колишні товариші по службі, родичі та друзі. Люди вигукували "слава героям!".

На відміну від інших випадків доставки тіл загиблих в Україні бійців, в аеропорту Вано Надірадзе не зустріла почесна варта. Міністерство оборони поки не прокоментувало це,

– розповіли журналісти.

Надірадзе воював на боці України у складі СБУ з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він регулярно повідомляв про військові успіхи української армії та інформував грузинські ЗМІ та користувачів соцмереж про хід бойових дій.

За попередньою інформацією, захисник помер від серцевого нападу. Надірадзе буде похований на цвинтарі біля Тбіліського моря.

У виданні нагадали, що з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року на фронті загинули понад 80 бійців грузинських – як добровольці і громадяни Грузії, так і українці грузинського походження.