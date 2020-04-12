Варфоломей обратился к верующим с важным заявлением перед Пасхой

Пандемия коронавируса в мире изменила не только повседневную жизнь людей, но и церковную. Храмы закрыты для прихожан и они должны оставаться в домах, чтобы уберечь себя.

Об этом в своем обращении к верующим рассказал Вселенский патриарх Варфоломей, передает Укринформ.

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Церкви закрыты для наших верных... Мы остаемся в своих домах, чтобы обезопасить себя от летального вируса, но мы отсутствуем в "родительском доме"... Впрочем, мы обязаны были принять это трудное решение, распространив эти правила и на Страстную неделю. Для защиты каждого без исключения,

– подчеркнул он.

Варфоломей добавил, что меры не должны влиять на веру людей и не приняты против них. Он также заверил, что пандемия скоро ослабнет, а человечество выйдет из кризиса.

"Мы должны признать и принять, что эти меры не влияют на нашу веру... Эти временные ограничительные меры не являются решениями против Церкви. Время быстро пройдет, пандемия ослабнет, с благодатью Божьей заживут раны. Я молюсь, чтобы мы все вышли из этого кризиса, осознав глубину всех вещей и пережив позитивную трансформацию", – добавил он.

Обратите внимание! Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Следовательно, главы церквей в Украине освободили верующих на время карантина от обязанности каждое воскресенье и в праздники ходить в храм, на исповеди и причастия. Во время пасхальных праздников церковные литургии можно посмотреть онлайн, чтобы лишний раз не выходить из дома и не подвергать себя опасности.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, уже умерли 83 человека. В то же время выздоровели 89 пациентов, которым ранее поставили такой диагноз.