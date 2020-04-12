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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Варфоломій звернувся до вірян із важливою заявою перед Великоднем

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      Вселенський патріарх Варфоломій / Getty images

      Пандемія коронавірусу у світі змінила не лише повсякденне життя людей, а й церковне. Храми закриті для парафіян, і вони мають залишатися у домівках, щоб вберегти себе.

      Про це у своєму зверненні до вірян розповів Вселенський патріарх Варфоломій, передає Укрінформ.

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      Церкви закриті для наших вірних… Ми залишаємось у своїх домівках, щоб убезпечити себе від летального вірусу; але ми відсутні у "батьківському домі"… Втім, ми були зобов'язані прийняти це важке рішення, поширивши ці правила і на Страсний тиждень. Для захисту кожного без винятку,
      – наголосив він.

      Варфоломій додав, що заходи не повинні впливати на віру людей та не є прийнятими проти них. Він також запевнив, що пандемія скоро ослабне, а людство вийде із кризи.

      "Ми повинні визнати і прийняти, що ці заходи не впливають на нашу віру... Ці тимчасові обмежувальні заходи не є рішеннями проти Церкви. Час швидко пройде, пандемія ослабне, із благодаттю Божою заживуть рани. Я молюся, щоб усі ми вийшли з цієї кризи, усвідомивши глибину всіх речей і переживши позитивну трансформацію", – додав він.

      Зверніть увагу! Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Відтак, глави церков в Україні звільнили вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя. Під час великодніх свят церковні літургії можна подивитися онлайн, аби зайвий раз не виходити з дому та не наражати себе на небезпеку.

      Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на ранок 12 квітня в України зафіксували 2 777 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, вже померли 83 людини. Водночас, одужали 89 пацієнтів, яким раніше поставили такий діагноз.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Великдень Новини Туреччини Релігія Коронавірус COVID-19 Новини політики
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