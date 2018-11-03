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      Варфоломей отреагировал на передачу Константинополю Андреевской церкви

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      Варфоломей поблагодарил за передачу Константинополю Андреевской церкви
      Варфоломей поблагодарил за передачу Константинополю Андреевской церкви / Фото из открытых источников

      Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко за передачу Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату.

      Об этом Варфоломей сказал на совместной пресс–конференции с Петром Порошенко по итогам переговоров в Стамбуле, передает УНИАН.

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      Спасибо за прекрасный храм Святого Андрея (Андреевская церковь – 24 Канал), который вы нам передали в Киеве, чтобы было постоянное представительство матери-церкви в столице Украины,
      – заявил он.

      Вселенский патриартх выразил надежду, что в ближайшее время придет в Украину.

      "Молюсь Господу, чтобы вскоре я снова посетил вашу прекрасную землю", – добавил Варфоломей.

      Также, священнослужитель передал благословение украинскому народу.

      Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

       

      ПЕРЕДАЧА АНДРЕЕВСКОЙ ЦЕРКВИ КОНСТАНТИНОПОЛЮ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Религия Единая поместная церковь Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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