Варфоломей отреагировал на передачу Константинополю Андреевской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко за передачу Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату.

Об этом Варфоломей сказал на совместной пресс–конференции с Петром Порошенко по итогам переговоров в Стамбуле, передает УНИАН.

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Спасибо за прекрасный храм Святого Андрея (Андреевская церковь – 24 Канал), который вы нам передали в Киеве, чтобы было постоянное представительство матери-церкви в столице Украины,

– заявил он.

Вселенский патриартх выразил надежду, что в ближайшее время придет в Украину.

"Молюсь Господу, чтобы вскоре я снова посетил вашу прекрасную землю", – добавил Варфоломей.

Также, священнослужитель передал благословение украинскому народу.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.