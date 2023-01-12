Об этом сообщается на персональном сайте Виталия Кличко.

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Во время встречи мэры Киева Виталий Кличко и Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро, – говорится в сообщении.

Соглашение заключено в рамках визита в Киев мэров четырех европейских городов – основателей Пакта европейских городов.

Что известно о визите мэров 4 европейских городов в Украину