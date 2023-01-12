Об этом сообщается на персональном сайте Виталия Кличко.
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Во время встречи мэры Киева Виталий Кличко и Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро, – говорится в сообщении.
Соглашение заключено в рамках визита в Киев мэров четырех европейских городов – основателей Пакта европейских городов.
Что известно о визите мэров 4 европейских городов в Украину
- Мэры Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гриб, Будапешта Гергели Карачонь и Братиславы Матуш Валло прибыли в украинскую столицу 11 января 2023 года. Цель визита – подтвердить поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.
- В частности, помощь будет предусматривать передачу Киеву оборудования, чтобы преодолеть трудности этой сложной зимы, а также в будущем восстанавливать и восстанавливать украинскую столицу.
- В рамках визита мэры осмотрят места российских атак на гражданские объекты Киева и Бучи, посетят городской клинический госпиталь для ветеранов войны, реабилитационный центр для детей с инвалидностью и один из столичных пунктов обогрева.
- Киев присоединился к Пакту свободных городов 26 сентября 2022 года.