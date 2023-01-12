Про це повідомляється на персональному сайті Віталія Кличка.
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Під час зустрічі мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про наміри щодо співпраці між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро, – йдеться у повідомленні.
Угоду укладено в межах візиту до Києва мерів чотирьох європейських міст – засновників Пакту європейських міст.
Що відомо про візит мерів 4 європейських міст до України
- Мери Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло прибули до української столиці 11 січня 2023 року. Мета візиту – засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.
- Зокрема, допомога передбачатиме передачу Києву обладнання, щоб подолати труднощі цієї складної зими, а також у майбутньому відновлювати та відбудовувати українську столицю.
- У рамках візиту мери оглянуть місця російських атак на цивільні об’єкти Києва та Бучі, відвідають міський клінічний госпіталь для ветеранів війни, реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю та один зі столичних пунктів обігріву.
- Київ приєднався до Пакту вільних міст 26 вересня 2022 року.