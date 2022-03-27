В Варшаве люди снова собрались на акцию поддержки Украины: видео с места события

В Варшаве уже второй раз за неделю собрался митинг в поддержку Украины. Люди пришли с украинской символикой в центр польской столицы.

Около тысячи украинцев и поляков собрались с требованием закрыть небо над Украиной. Такая же акция прошла 27 марта во многих городах мира, сообщает 24 канал.

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Их объединил благотворительный телемарафон Save Ukraine, который показывали на телеканалах разных стран. Прямой эфир транслировали и на главных площадях городов, каждый из которых поочередно к нему присоединялся.

Смотрите атмосферное видео акции в Варшаве: видео

В Варшаве акция в поддержку Украины прошла также 25 сентября, когда в Польшу с рабочим визитом прибыл американский президент Джо Байден. Тогда около 4 тысяч человек требовали от главы Белого дома более решительных действий, в том числе – оружия для Украины.

Люди легли на землю, чтобы показать миру тысячи убитых россиянами украинцев.



Акция в поддержку Украины в Варшаве / Фото Елены Стадник для 24 канала

Люди требуют прекратить войну в Украине / Фото Елены Стадник для 24 канала