Об этом рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что украинцы должны освещать цифры, чтобы о потерях нашего культурного наследия узнал весь мир. Отправлять фото или видео поврежденных объектов предлагают на официальный сайт.

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По данным Минкульта, на 31 марта 2022 года зафиксировано 135 эпизодов военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины.

Какие сооружения пострадали больше всего

Больше всего пострадали религиозные постройки. Среди них – 59 объектов . Это православные храмы Православной Церкви Украины и Украинской Православной церкви Московского патриархата, протестантские молитвенные дома, исламские мечети, иудейские синагоги. Среди поврежденных объектов – 5 памятников национального значения.

Пострадали 25 ценных объектов исторической застройки – старинных построек второй половины XIX – начала XX века, а также 10 памятников – мемориальных стел или скульптур, связанных с историческими событиями.

Повреждены 12 музеев и историко-архитектурных заповедников;

6 театров и кинотеатров;

5 библиотек.

География разрушений

Преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в Киеве:

54 – в Харьковской области;

22 – в Донецкой;

16 – в Черниговской;

10 – в Киевской;

по 9 – в Луганской и Сумской областях;

5 – в городе Киеве;

по 4 – в Запорожской и Житомирской областях;

по 1 – в Днепропетровской и Херсонской областях.

Напоминаю, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года,

отметил Ткаченко.

Ранее Ткаченко рассказал , что с 1 апреля в Украине постепенно начнут работу заведения культуры и искусств.