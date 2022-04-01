Об этом рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что украинцы должны освещать цифры, чтобы о потерях нашего культурного наследия узнал весь мир. Отправлять фото или видео поврежденных объектов предлагают на официальный сайт.
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По данным Минкульта, на 31 марта 2022 года зафиксировано 135 эпизодов военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины.
Какие сооружения пострадали больше всего
- Больше всего пострадали религиозные постройки. Среди них – 59 объектов. Это православные храмы Православной Церкви Украины и Украинской Православной церкви Московского патриархата, протестантские молитвенные дома, исламские мечети, иудейские синагоги. Среди поврежденных объектов – 5 памятников национального значения.
- Пострадали 25 ценных объектов исторической застройки – старинных построек второй половины XIX – начала XX века, а также 10 памятников – мемориальных стел или скульптур, связанных с историческими событиями.
- Повреждены 12 музеев и историко-архитектурных заповедников;
- 6 театров и кинотеатров;
- 5 библиотек.
География разрушений
Преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в Киеве:
- 54 – в Харьковской области;
- 22 – в Донецкой;
- 16 – в Черниговской;
- 10 – в Киевской;
- по 9 – в Луганской и Сумской областях;
- 5 – в городе Киеве;
- по 4 – в Запорожской и Житомирской областях;
- по 1 – в Днепропетровской и Херсонской областях.
Напоминаю, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года,
отметил Ткаченко.
Ранее Ткаченко рассказал, что с 1 апреля в Украине постепенно начнут работу заведения культуры и искусств.
Обратите внимание – Ткаченко о роли информационных войск в Украине: