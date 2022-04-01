Про це розповів Міністр культури України Олександр Ткаченко. Він зазначив, що українці повинні висвітлювати цифри, аби про втрати нашої культурної спадщини дізнався увесь світ. Надсилати фото чи відео пошкоджених об'єктів пропонують на офіційний сайт.

Читайте також Потрощені та обгорілі: окупанти зруйнували низку історичних споруд у Тростянці

За даними Мінікульту, станом на 31 березня 2022 року зафіксовано 135 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України.

Які споруди постраждали найбільше

Найбільше постраждали релігійні споруди. Серед них – 59 об'єктів . Це – православні храми Православної Церкви України та Української Православної церкви Московського патріархату, протестантські молитовні будинки, ісламські мечеті, юдейські синагоги. Серед пошкоджених об'єктів – 5 пам’яток національного значення.

. Це – православні храми Православної Церкви України та Української Православної церкви Московського патріархату, протестантські молитовні будинки, ісламські мечеті, юдейські синагоги. Серед пошкоджених об'єктів – Постраждали 25 цінних об’єктів історичної забудови – старовинних будівель другої половини ХІХ – початку XX століття, а також 10 пам’ятників – меморіальних стел або скульптур, пов’язаних з історичними подіями.

– старовинних будівель другої половини ХІХ – початку XX століття, а також 10 пам’ятників – меморіальних стел або скульптур, пов’язаних з історичними подіями. Пошкоджені 12 музеїв та історико-архітектурних заповідників;

та історико-архітектурних заповідників; 6 театрів і кінотеатрів;

театрів і кінотеатрів; 5 бібліотек.

Географія руйнувань

Злочини зафіксовані на території 10 областей України та в місті Києві:

54 – у Харківській області;

22 – у Донецькій;

16 – у Чернігівській;

10 – у Київській;

по 9 – у Луганській та Сумській областях;

5 – у місті Києві;

по 4 – у Запорізькій та Житомирській областях;

по 1 – у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Нагадую, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року,

– зазначив Ткаченко.

Раніше Ткаченко розповів, що з 1 квітня в Україні поступово розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв.

Зверніть увагу – Ткаченко про роль інформаційних військ в Україні: