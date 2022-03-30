Про відновлення роботи театрів, опери та концертних залів повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Частину коштів від квитків перераховуватимуть на потреби ЗСУ та гумдопомогу

Ткаченко зазначив, що мистецтво – це не лише невидимий місток, що поєднує реальність і світ фантазій, а й справжні ліки проти душевних ран, які нанесли українцям російські окупанти.

Тому діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє,

– зазначив міністр.

Ткаченко висловив надію, що сила культури здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності.

Наразі відомо, що кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

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