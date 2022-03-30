Також МКІП закликає виключити РФ з ЮНЕСКО. Адже країна-агресор, яка використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом організації та впливати на її рішення.

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Ткаченко закликає ЮНЕСКО перенести сесію з Казані у Львів

За словами міністра, Росія у своїх цілях бачить фізичне та історичне знищення України, бомблячи та обстрілюючи культурні та архітектурні пам'ятки. Історичні об'єкти щодня перебувають під загрозою артилерійських обстрілів. А це означає, що такій державі не можна надавати слово щодо захисту культури.

Зверніть увагу! На спеціальній платформі МКІП підтверджено понад 100 випадків пошкодження окупантами об'єктів культурної спадщини України.

До того ж дії окупанта повністю суперечать статутним цілям ЮНЕСКО.

Вчергове звернувся до ЮНЕСКО із закликом: перенести 45-у сесію з Казані до Львова. російська федерація, яка своїми руками цинічно зносить все на своєму шляху, не може бути організатором сесії та учасником організації!

– підкреслив Ткаченко.

Він також додав, що сьогодні в "великой стране" культура продовжує бути політичним інструментом, який Кремль використовує винятково в цілях пропаганди.

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