Вас будут бить под судами, – Лозинский обратился к "Cлугам народа"
Нардеп от партии "Голос" Роман Лозинский, которого 15 июня избили правоохранители на акции за Стерненко, эмоционально высказался с трибуны Верховной Рады. Он напомнил монобольшинству, что в случае, если они захотят защитить своих граждан под стенами суда – то с ними может случиться то же.
Кроме того, Лозинский призвал собрать подписи за внеочередное заседание для уволнения Авакова, сообщает 24 канал.
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Как все было
Нардеп рассказал, что 15 июня пришел с коллегами из фракции "Голоса" на заседание суда, чтобы взять Сергея Стерненко на поруки. Однако, как только они вышли из здания – отметил Лозинский – то увидели, как правоохранители сажают людей в автозаки.
"Полиция Авакова, а точнее бывшие "беркута", которые теперь являются новой так называемой полицией Авакова, начали паковать людей, начали выдергивать народ, который просто активно выражал свою позицию. Они начали выдергивать людей, имеющих право на мирный протест, и вели их в автозаки", – вспоминает нардеп.
Лозинский объяснил, что им с другими нардепами из "Голоса" удалось вытянуть ряд активистов. Нардеп показал в зале Рады свою растерзанную футболку и объяснил, что это последствия работы полиции.
Обращение к монобольшинству
Лозинский обратился к монобольшинству, акцентируя внимание на том, что их может ожидать то же под стенами судов, если они придут защищать граждан.
Уважаемые коллеги, прежде всего, из монобольшинства. Сначала вас посадили сюда давить кнопки, не сильно обсуждая вопросы и вашу позицию. Затем вам начали из ОП сбрасывать кадровые вопросы: за кого голосовать и кого поддерживать. Теперь, уважаемые коллеги, когда вы будете заступаться за своих граждан, своих избирателей под судами – вас будут бить. Не только тех украинцев, которых пытают, насилуют и убивают, а и вас, уважаемые коллеги!
– отметил Лозинский.
Он добавил, главная проблема в том, что сейчас ни один украинец – будь это нардеп, или врач, или студент – не чувствуют себя в безопасности. В то же время они чувствуют безнаказанность полиции, абсолютную несправедливость и не могут себя защитить.
Про Авакова
"Именно поэтому мы с фракцией" Голос "инициировали постановление об увольнении Авакова. Оно зарегистрировано. И на этой неделе мы будем собирать подписи за внеочередное заседание, чтобы вынести это постановление на голосование", – подытожил нардеп.
Столкновения под судом по делу Стерненко: что известно
- В Шевченковском суде Киеве 15 июня выбирали меру пресечения Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве. Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом, ранения стало смертельным.
- Рассмотрение дела постоянно сопровождалось столкновениями между правоохранителями и активистами, которые пришли поддержать Стерненко. Полиция задержала 5 человек. Впоследствии активистов отпустили.
- Случился скандал вокруг фотографии, которую опубликовали СМИ. На ней зафиксировали, как правоохранители били одного из протестующих. Им оказался ветеран войны на Донбассе. Правоохранителей, которые били участника акции, отстранили от работы. Полиция Киева проведет по этому факту служебное расследование. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко
- В конце концов, суд избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Смотрите трансляцию событий под судом, где избирали меру пресечения Стерненко: