Нардеп от партии "Голос" Роман Лозинский, которого 15 июня избили правоохранители на акции за Стерненко, эмоционально высказался с трибуны Верховной Рады. Он напомнил монобольшинству, что в случае, если они захотят защитить своих граждан под стенами суда – то с ними может случиться то же.

Кроме того, Лозинский призвал собрать подписи за внеочередное заседание для уволнения Авакова, сообщает 24 канал.

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Как все было

Нардеп рассказал, что 15 июня пришел с коллегами из фракции "Голоса" на заседание суда, чтобы взять Сергея Стерненко на поруки. Однако, как только они вышли из здания – отметил Лозинский – то увидели, как правоохранители сажают людей в автозаки.

"Полиция Авакова, а точнее бывшие "беркута", которые теперь являются новой так называемой полицией Авакова, начали паковать людей, начали выдергивать народ, который просто активно выражал свою позицию. Они начали выдергивать людей, имеющих право на мирный протест, и вели их в автозаки", – вспоминает нардеп.

Лозинский объяснил, что им с другими нардепами из "Голоса" удалось вытянуть ряд активистов. Нардеп показал в зале Рады свою растерзанную футболку и объяснил, что это последствия работы полиции.