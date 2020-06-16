Нардеп від партії "Голос" Роман Лозинський, якого 15 червня побили правоохоронці на акції щодо Стерненка, емоційно висловився з трибуни Верховної Ради. Він нагадав монобільшості, що у разі, якщо вони захочуть захистити своїх громадян під стінами суду – то з ними може трапитися те саме.

Окрім того, Лозинський закликав зібрати підписи за позачергове засідання для звільнення Авакова, повідомляє 24 канал.

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Як все було

Нардеп розповів, що 15 червня прийшов з колегами з фракції "Голосу" на засідання суду, аби взяти Сергія Стерненка на поруки. Однак, як тільки вони вийшли із будівлі – зазначив Лозинський – то побачили, як правоохоронці саджають людей в автозаки.

"Поліція Авакова, а точніше колишні "беркута", які тепер є новою так званою поліцією Авакова, почали пакувати людей, почали висмикувати натовп, який просто активно висловлював свою позицію. Вони почали висмикувати людей, які мають право на мирний протест, і вели їх в автозаки", – згадує нардеп.

Лозинський пояснив, що їм з іншими нардепами з "Голосу" вдалося витягнути низку активістів. Нардеп показав у залі Ради свою роздерту футболку і пояснив, що це наслідки роботи поліції.

Звернення до монобільшості Лозинський звернувся до монобільшості, акцентуюси увагу на тому, що їх може чекати те саме під стінами судів, якщо вони прийдуть захищати громадян. Шановні колеги, передовсім, з монобільшості. Спочатку вас посадили сюди тиснути кнопки, не сильно обговорюючи питання і вашу позицію. Потім вам почали з ОП скидати кадрові питання: за кого голосувати і кого підтримувати. Тепер, шановні колеги, коли ви будете заступатися за своїх громадян, за своїх виборців під судами – вас будуть бити. Не лише тих українців, яких катують, ґвалтують і вбивають, а і вас, шановні колеги!

– наголосив Лозинський.

Він додав, головна проблема в тому, що зараз жоден українець – чи це нардеп, чи лікар, чи студент – не почувають себе в безпеці. Натомість, вони відчувають безкарність поліції, абсолютну несправедливість і не можуть себе захистити.

Про Авакова

"Саме тому ми з фракцією "Голос" ініціювали постанову про звільнення Авакова. Вона зареєстрована. І цього тижня ми будемо збирати підписи за позачергове засідання, аби винести цю постанову на голосування", – підсумував нардеп.

Сутички під судом у справі Стерненка: що відомо

У Шевченківському суді Києва 15 червня обирали запобіжний захід Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві . Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним.

. Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним. Розгляд справи постійно супроводжувався сутичками між правоохоронцями й активістами, які прийшли підтримати Стерненка. Поліція затримала 5 осіб. Згодом активістів відпустили.

Трапився скандал навколо світлини, яку оприлюднили ЗМІ. На ній зафіксували, як правоохоронці били одного з протестувальників. Ним виявився ветеран війни на Донбасі. Правоохоронців, які били учасника акції, відсторонили від роботи. Поліція Києва проведе за цим фактом службове розслідування. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко

Зрештою, суд обрав Стерненку цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Дивіться трансляцію подій під судом, де обирали запобіжний захід Стерненку: