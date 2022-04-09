Об этом сказала министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время ночного брифинга, передает 24 канал.

Важно "Казак", притворяющийся жителем оккупированного Энергодара, оказался предателем-киевлянином

Верещук подчеркнула, что все предатели хорошо видны из Киева.

Мы знаем все, что вы делаете, мы знаем все ваши договоренности и все, что вы пытаетесь скрыть. Вам не удастся сделать это. Я вам это лично обещаю. За все то, что сейчас происходит на территории пока неподконтрольной правительству Украины, вы получите наказание,

– подчеркнула министр.

По ее словам, говорится не только о 15 годах, которые предусмотрены Уголовным кодексом Украины.

"Вы сядете на скамью подсудимых в международном суде на уровне с оккупантами", – подчеркнула Верещук.

Ночной брифинг Ирины Верещук за 8 апреля: смотрите видео