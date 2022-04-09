Про це сказала міністерка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час нічного брифінгу, передає 24 канал.

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Верещук підкреслила, що всіх зрадників добре видно з Києва.

Ми знаємо все, що ви робите, ми знаємо всі ваші домовленості і все, що ви намагаєтеся приховати. Вам не вдасться це зробити. Я вам це особисто обіцяю. За все те, що зараз відбувається на території поки що непідконтрольній уряду України, ви отримаєте покарання,

– наголосила міністерка.

За її словами, мовиться не лише про 15 років, які передбачає Кримінальний кодекс України.

"Ви сядете на лаву підсудних у міжнародному суді на рівні з окупантами", – підкреслила Верещук.