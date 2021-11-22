Об этом рассказал в твитере Станислав Жарин, спикер польского министра-координатора спецслужб. Он также обнародовал в соцсети видео с Милоновым.

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Милонов решил "надоумить" польских пограничников, которые не дают нелегальным мигрантам прорваться из Беларуси на территорию Евросоюза. Он вызывающе назвал их "немилосердными" и предостерег, что якобы теперь их "ксендз не пустит в церковь на порог".

Какие вы католики и христиане? Вы скоро станете хуже последних сектантов. Потому что для вас вера в Христа стала менее важной, чем зарплата и выполнение инструкций нехристов и содомитов из Брюсселя,

– не прекращал политик.

Впоследствии российские СМИ показали продолжение "феерического" выступления Милонова. Тот решил пригрозить полякам и пытался запугать их "нашествием эмигрантов из Германии". Политик жаловался, что те якобы заставят население страны отречься от Христа и признать гомосеков.

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