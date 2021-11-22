Про це розповів у твітері Станіслав Жарин, речник польського міністра-координатора спецслужб. Він також оприлюднив у соцмережі відео з Мілоновим.

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"Страшилки" від російського депутата

Мілонов вирішив "напоумити" польських прикордонників, які на дають нелегальним мігрантам прорватися з Білорусі на територію Євросоюзу. Він зухвало назвав їх "немилосердними" й застерігав, що нібито тепер їх "ксьондз не впустить до церкви на поріг".

Які ви католики та християни? Ви скоро станете гіршими за останних сектантів. Тому що для вас віра у Христа стала менш важливою, ніж зарплата й виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя,

– не припиняв політик.

Згодом російські ЗМІ показали продовження "феєричного" виступу Мілонова. Той вирішив пригрозити полякам й намагався залякати їх "навалою емігрантів з Німеччини". Політик бідкався, що ті нібито змусять населення країни "зректися Христа та визнати гомосеків".

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