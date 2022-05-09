Они полностью взломали сетку вещания ТВ и вместо расписания программ оставили напоминание о том, что Россия развязала войну против Украины. Соответствующие фото были обнародованы в социальных сетях.
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На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей. Телевидение и власть лгут – нет войне!
– написано на экранах.
Интересно, что такую картинку россияне наблюдают на разных провайдерах и телевизионных сервисах. Хакерам, возможно, удалось проникнуть в системы телекоммуникационных компаний. Среди которых:
- ростелеком;
- приставка для ТВ Wink.
Телевизор в России взламывают не впервые
Следует напомнить, что российское пропагандистское телевидение уже не впервые удалось сломать.
Ранее, а именно в начале марта, хакерская группировка Anonymous вместо "промывающих" мозги привычных ток-шоу показала миллионам зрителей на территории России реальные кадры того, как путинская армия с воздуха сбрасывает бомбы и ракеты на мирный украинский город Харьков.
Anonymous объявили войну России
Группа Anonymous стала на сторону Украины еще в первые часы полномасштабного вторжения России. Хакеры объявили войну стране-агрессору и с этого момента активно бьют по ней.
- Сломали российский сервис "Яндекс.Навигатор" и удалили доступ ко всем пользовательским устройствам, где было установлено приложение.
- Смогли получить доступ к 15 гигабайтам данных Русской православной церкви.
- хакнули сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для ЗРК.
- обнародовали 28 гигабайт документов Центробанка России.
- сломали принтеры рашистов и за 2 часа напечатали более 100 000 копий с антипутинскими призывами.
- получили доступ к сайтам арбитражных судов в России и разместили специальное послание, в котором потребовали провести суд в Гааге над Путиным и освободить политических заключенных.
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