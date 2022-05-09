Вони повністю зламали сітку мовлення ТБ і замість розкладу програм залишили нагадування про те, що Росія розв'язала війну проти України. Відповідні фото оприлюднили у соціальних мережах.

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На ваших руках кров тисяч українців і сотень їх убитих дітей. Телебачення та влада брешуть – ні війні!

– написано на екранах.

Цікаво, що таку картинку росіяни спостерігають на різних провайдерах і телевізійних сервісах. Хакерам, ймовірно, вдалося проникнути у системи телекомунікаційних компаній. Серед яких:

ростелеком;

приставка для ТБ Wink.

ТБ у Росії зламують не вперше

Варто нагадати, що російське пропагандистське телебачення вже не вперше вдалося зламати.

Раніше, а саме на початку березня, хакерське угруповання Anonymous замість звичних ток-шоу, що "промивають" мізки, показало мільйонам глядачів на території Росії реальні кадри того, як путінська армія з повітря скидає бомби та ракети на мирне українське місто Харків.

Anonymous оголосили війну Росії

Група Anonymous стала на сторону України ще у перші години повномасштабного вторгнення Росії. Хакери оголосили війну країні-агресору та з того моменту активно б'ють по ній.

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