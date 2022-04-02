Анонімні хакери змогли отримати доступ до 15 гігабайтів даних благодійного крила РПЦ.

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Anonymous оприлюднили документи РПЦ

Відтепер усі ці дані можна знайти в Інтернеті. Російська церква часто поширювала наративи пропаганди держави-агресора та не засуджує війну з Україною.

Хакери також опублікували 57 500 електронних листів РПЦ через некомерційний сайт DDoSecrets. Доступ до цієї інформації наразі можуть лише журналісти та дослідники.

Це не перша вдала атака хакерів, які оголосили війну Росії через напад на Україну. Які ще документи росіян опинилися у мережі завдяки Anonymous:

хакери зламали офіційний сайт "Росатому". Це російський державний холдинг, який контролює всі цивільні атомні компанії Росії. Згідно з даними Anonymous, у мережі тепер можна знайти таблиці, безпекові дані, бази даних і облікові записи користувачів внутрішньої мережі російського холдингу.

Вони також опублікували документи з російського центрального банку. Йдеться про 28 гігабайтів документів (контракти, програми, кореспондентські рахунки тощо.

(контракти, програми, кореспондентські рахунки тощо. Крім того, хакери отримали доступ до серверів великого державного російського медіахолдингу. Можна сказати, що це серце російської пропаганди.Вони пообіцяли, що найближчим часом оприлюднять 870 гігабайтів даних компанії.

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