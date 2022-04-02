Анонімні хакери змогли отримати доступ до 15 гігабайтів даних благодійного крила РПЦ.

Зверніть увагу Росія активізує свої війська в Молдові, – Маляр про ймовірні провокації з боку Придністров'я

Anonymous оприлюднили документи РПЦ

Відтепер усі ці дані можна знайти в Інтернеті. Російська церква часто поширювала наративи пропаганди держави-агресора та не засуджує війну з Україною.

Хакери також опублікували 57 500 електронних листів РПЦ через некомерційний сайт DDoSecrets. Доступ до цієї інформації наразі можуть лише журналісти та дослідники.

Це не перша вдала атака хакерів, які оголосили війну Росії через напад на Україну. Які ще документи росіян опинилися у мережі завдяки Anonymous:

Росія хоче покарати Вікіпедію: дивитися відео