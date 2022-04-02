Анонимные хакеры смогли получить доступ к 15 гигабайтам данных благотворительного крыла РПЦ.

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Anonymous обнародовали документы РПЦ

Теперь все эти данные можно найти в Интернете. Русская церковь часто распространяла нарративы пропаганды государства-агрессора и не осуждает войну с Украиной.

Хакеры также опубликовали 57 500 электронных писем РПЦ через некоммерческий сайт DDoSecrets. Доступ к этой информации есть только у журналистов и исследователей.

Это не первая удачная атака хакеров, которые объявили войну России из-за нападения на Украину. Какие еще документы россиян оказались в сети благодаря Anonymous:

хакеры взломали официальный сайт "Росатома". Это российский государственный холдинг, контролирующий все гражданские атомные компании России. Согласно данным Anonymous, в сети теперь можно найти таблицы, данные безопасности, базы данных и учетные записи пользователей внутренней сети российского холдинга.

Они также обнародовали документы из российского центрального банка. Речь идет о 28 гигабайтах документов (контракты, программы, корреспондентские счета и т.д.).

(контракты, программы, корреспондентские счета и т.д.). Кроме того, хакеры получили доступ к серверам крупного государственного российского медиахолдинга. Можно сказать, что это сердце российской пропаганды. Они пообещали, что в ближайшее время будут обнародованы 870 гигабайтов данных компании.

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